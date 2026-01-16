Karol Waldmann, urbanista, członek Zespołu Kolejowego przy UM Gorzów
Piłkarze Warty Gorzów wygrali w Dębnie z tamtejszym Dębem 7:1 w pierwszym sparingu przed rundą wiosenną III ligi. Po dwa...
Gościem Krzysztofa Baługa był dr Piotr Pochyły, politolog
Gościem Krzysztofa Baługa jest Marek Cebula wojewoda lubuski
Tomasz Nesterowicz (NL)Sławomir Kotylak (KO)Andrzej Wieczorek (PiS)Tomasz Siemiński (PL2050)Filip Wopszal (K)
Poradniki bezpieczeństwa, które rozsyłamy do mieszkańców, to tylko niewielki element wdrażania programu ochrony ludności i obrony cywilnej - mówił dziś...
Amerykański prezydent Donald Trump dąży do przejęcia od Duńczyków Grenlandii, grożąc nawet użyciem siły, choć to wciąż mało prawdopodobne. Jak...
