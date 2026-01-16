Szkoła w Bytnicy mieści się w zabytkowym pałacu, który kiedyś należał do Hohenzollernów. Każdy remont musi więc być uzgadniany z konserwatorem zabytków. To niekiedy podnosi koszty remontów, albo je wydłuża.

– Prace prowadzimy etapami, remontując poszczególne pomieszczenia, bo na jednorazowy remont nas po prostu nie stać – mówi Sebastian Bartczak, wójt Bytnicy.

Dodajmy, że szkolna kuchnia nadal przygotowuje posiłki dla uczniów. Wydaje je jednak, zgodnie z zaleceniem Sanepidu, w jednorazowych pojemnikach.