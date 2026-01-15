Kiedy kilka lat temu oddawano do użytku ścieżkę pieszo-rowerową z Gajca do Rzepina, mieszkańców zapewniono, że niebawem powstanie kolejny odcinek, w drugą stronę. Tak też się stało i druga część ścieżki powstała.

– Nowo wybudowana ścieżka ma prawie 2,5 km i prowadzi z Gajca do granicy gminy Rzepin – informuje Wojciech Obremski, rzecznik starostwa w Słubicach.

Ponieważ ścieżka jest pieszo-rowerowa to można po niej jeździć rowerami, hulajnogami, czy na rolkach, ale także biegać i spacerować z kijkami.