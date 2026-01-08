Odwołane i opóźnione pociągi. Takie są skutki opadów śniegu i niskiej temperatury. Opóźnienia niektórych składów sięgają 170 minut. Przed godz. 8 największe opóźnienie miał pociąg PKP Intercity Uznam relacji Świnoujście – Chełm – 167 minut. Niewiele mniejsze opóźnienie miał także pociąg Ursa relacji Berlin Warszawa – 166 minut.

Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity powiedziała, że najwięcej utrudnień występuje na między innymi na Śląsku:

Największe opóźnienia mają pociągi w długich relacjach. Marta Ziemska wyjaśnia, że są to opóźnienia wtórne wynikające z wczorajszych utrudnień na sieci kolejowej:

Przyczyną utrudnień jest przede wszystkim niska temperatura, która powoduje awarie taboru oraz rozjazdów na sieci kolejowej.