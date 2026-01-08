Władze nadgranicznego miasta Forst w Brandenburgii chcą zachęcić mieszkańców województwa lubuskiego do odwiedzin. To miasto oferuje przede wszystkim wspaniały Wschodnioniemiecki Ogród Różany, gdzie można zobaczyć 35 tysięcy krzewów różanych w tysiącu odmianach.

– Nową atrakcją jest otwarte niedawno Muzeum Historii Włókiennictwa i Przemysłu Łużyc. Choć jeszcze nie wszystko jest tu dostępne to już zapraszamy do odwiedzin – mówi Jolanta Imbierska, pełnomocniczka burmistrza Forst.

Jolanta Imbierska dodaje, że coraz większą popularnością wśród gości z Polski cieszą się ścieżki rowerowe wokół jezior, które powstały po zalaniu wyrobisk pokopalnianych, tworząc największe pojezierze w Brandenburgii.