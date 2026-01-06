Już po raz 12. ulicami Gorzowa przeszedł Orszak Trzech Króli. To wydarzenie, które przede wszystkim ma przypominać o narodzinach Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony jednoczyć całe społeczeństwo.

Tegoroczny Orszak odbywał się pod hasłem „Nadzieją się cieszą!” Mówi Augustyn Wiernicki prezes Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, które jest organizatorem gorzowskiego orszaku:

To warte zauważenia, że orszak oprócz wymiaru religijne ma także wymiar historyczny i patriotyczny . mówi biskup diecezjalny Tadeusz Lityński:

Kolumna, w której uczestniczyło kilka tysięcy gorzowian przeszła ulicami Mieszka I i Bolesława Chrobrego do Gorzowskiego Betlejem na placu przy katedrze i oddała pokłon Dzieciątku Jezus.

