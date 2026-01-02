Są tam kuchnie polowe i kontenery chłodnicze, mobilna stacja benzynowa i agregaty prądotwórcze oraz sprzęt przeciwpowodziowy i środki medyczne – w ostatnim tygodniu grudnia miasto otworzyło centrum bezpieczeństwa przy ul. Różanej. To jednak nie koniec inwestycji w obszarze bezpieczeństwa – zapowiadają władze Zielonej Góry.

Jak mówił na antenie Radia Zielona Góra Marcin Pabierowski, prezydent miasta, w tym roku realizowany będzie II etap zadania:

Miasto przygotuje kolejne dwa pietra w pięciokondygnacyjnym obiekcie przy ul. Różanej. Znajdzie się tam m.in. Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania:

Docelowo do użytku w miejskim centrum bezpieczeństwa przy ul. Różanej będzie w sumie ponad 2 tysiące 600 metrów kwadratowych powierzchni.