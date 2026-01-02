Od stycznia wzrasta opłata abonamentowa za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Za radio trzeba będzie zapłacić 9,50 zł miesięcznie (w 2025 r. opłata wynosiła 8,70 zł), za telewizję – 30,50 zł (w 2025 r. – 27,30 zł).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina o obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz wnoszenia za nie opłat abonamentowych. Firmy i instytucje wnoszą opłatę za każdy posiadany odbiornik. Osoby fizyczne obowiązuje jedna opłata, niezależnie od liczby używanych odbiorników.

Odbiorniki radiowe i telewizyjne można zarejestrować w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od zakupu odbiornika. Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej, co wynika z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych – informuje KRRiT na stronie internetowej.

Wysokość opłat abonamentowych w 2026 r., zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z 27 czerwca 2025 r., wynosi: za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 zł za miesiąc (w 2025 r. opłata ta wynosiła 8,70 zł); za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 30,50 zł za jeden miesiąc (w 2025 r. – 27,30 zł).

Płacący abonament mogą skorzystać ze zniżek. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc., a za 12 miesięcy – 10 proc. Opłatę abonamentową wnosi się do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Z abonamentu można zostać zwolnionym. Należy w tym celu w placówce Poczty Polskiej przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożyć podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia. Uprawnieni do zwolnienia z opłaty abonamentowej są m.in. osoby: I grupy inwalidzkiej, całkowicie niezdolne do pracy, o znacznym stopniu niepełnosprawności, bezrobotne, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury (której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), oraz inwalidzi wojenni/wojskowi i ofiary represji wojennych/powojennych.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat.

Więcej informacji o sposobie wnoszenia opłat abonamentowych można znaleźć na stronie KRRiT, a także na stronie Poczty Polskiej SA w zakładce „Abonament”.