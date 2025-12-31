Na początku nowego roku warto zadbać o swój dobrostan psychiczny – mówią zielonogórscy psychologowie. Aktywność fizyczna, spotkania z przyjaciółmi i dobry sen – to tylko kilka ze sposobów, które wpłyną na nasze dobre samopoczucie.

Zdrowie psychiczne jest równie ważne, jak fizycznie, o czym mówi Marta Kościelecka, psycholożka z Uniwersytetu Zielonogórskiego:

– Warto pamiętać o tym, co nam sprawia radość – dodaje Marta Kościelecka:

Przypominamy, że osoby w kryzysie emocjonalnym oraz ich najbliżsi mogą otrzymać pomoc przez całą dobę pod numerem zaufania: 116 123.