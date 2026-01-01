Zielonogórzanie uroczyście powitali 2026 rok podczas Miejskiego Sylwestra, który odbył się na placu przy Centrum Biznesu. Impreza miała charakter „silent disco” – każdy uczestnik otrzymał słuchawki, w których miał do wyboru trzy tryby, w zależności od preferowanej muzyki.

Frekwencja dopisała – większość zestawów dźwiękowych była cały czas wypożyczona. Chwilę przed godziną 24:00 na słuchawkach uczestnicy usłyszeli życzenia od prezydenta miasta i rozpoczęło się ciche odliczanie do północy:

Impreza trwała trzy godziny i wzięły w niej udział osoby pełnoletnie. Łącznie Zielonogórski Ośrodek Kultury, który był organizatorem wydarzenia, przygotował dla mieszkańców tysiąc słuchawek.