Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni – po sylwestrowej imprezie sprawdźmy, czy możemy wsiąść za kierownicę – apeluje zielonogórska policja. Alkomaty znajdują się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów, a także w komisariatach.

Mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji:

Policjanci zapowiadają wzmożone kontrole trzeźwości zielonogórskich kierowców. Mundurowi uczulają, że często kolejnego dnia po spożywaniu alkoholu w organizmie może znajdować się niedozwolona jego ilość.