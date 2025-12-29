W dzisiejszym wydaniu audycji „Plan B” porozmawiamy o tym, jak przygotować się na zagrożenia XXI wieku – od codziennych sytuacji kryzysowych po te najbardziej niebezpieczne, związane z cyberprzestępczością.

Gościem programu będzie oficer Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który opowie o realnych zagrożeniach w sieci, metodach działania przestępców i o tym, jak skutecznie chronić siebie i swoje dane.

To także podsumowanie pierwszych miesięcy emisji „Planu B” – wracamy do najważniejszych tematów, rozmów i wniosków, które pokazują, że bezpieczeństwo to nie teoria, ale praktyka, która może uratować zdrowie, dane, a czasem i życie.

Na koniec programu konkurs „Z Poradnika Bezpieczeństwa”, w którym do wygrania będą powerbank i drukowany Poradnik Bezpieczeństwa.

Posłuchaj i sprawdź, czy masz gotowy swój Plan B.

Zaprasza Krzysztof Matusiak