Jak przekazał IMGW, poprawia się sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich. Aktywne pozostają ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w pięciu województwach – w pasie od Żuław po Mazowsze oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na południowych krańcach Polski.

W środowy poranek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał informację o poprawie sytuacji hydrologicznej na stacjach, na których odnotowano wcześniej podwyższenie poziomu wody. Ostrzeżenia hydrologiczne III stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów alarmowych obowiązuje na obszarze Zlewni Zalewu Wiślanego, Żuław oraz Zalewu Szczecińskiego.

W przypadku ostrzeżeń meteorologicznych, aktywne pozostają przed intensywnymi opadami śniegu I, II i III stopnia dla części województw: mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alert III stopnia obowiązuje w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i wschodnim krańcu pomorskiego. Według stanu na godz. 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej odnotowano na stacji w Mławie (57 cm) i w Olsztynie (45 cm).

Dla południowych obszarów województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Porywy wiatru sięgną do 65 km/h.