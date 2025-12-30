Prokuratura skierowała do sądu drugi akt oskarżenia w sprawie tak zwanej afery wizowej. Oskarżenia dotyczą byłego wiceministra spraw zagranicnych Piotra Wawrzyka, Edgara K. oraz dwóch byłych urzędniów MSZ – Beaty B. oraz Marcinowi J.

Chodzi m.in. o wydawnie wiz określonym cudzioziemcom lub na przyśpieszeniu ich wydawania.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że tylko Edgar K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw:

Prokurator nie uwierzył jednak tym wyjaśnieniom, uznając, iż to zachowanie mimo wszystko stanowiło przestępstwo – decyzja należeć będzie jednak do sądu.

Według śledztwa Edgar K. w latach 2022-2023 miał załatwić taką „wizę” ponad sześciuset cucodziemcom. Łącznie otrzymał wynagrodzenie w kwocie kilkuset tysięcy złotych. Grozi mu do 8 lat więzienia pozostałym oskarżonym – do 10 lat.