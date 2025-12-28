Od 1 stycznia wchodzą w życie nowe zasady naliczania stażu pracy na potrzeby urlopu wypoczynkowego. Umowy zlecenie oraz czas poświęcony na prowadzenie własnej działalności gospodarczej również będą się wliczać do stażu pracy.

Dzięki temu pracownik może zyskać dodatkowe 6 dni urlopu oraz inne korzyści u swojego pracodawcy – powiedział Sebastian Gajewski, wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej:

Do stażu pracy będzie można zaliczyć umowy zlecenia z poprzednich lat, które muszą być udokumentowane na przykład zaświadczeniem z ZUS-u. Od czwartku zmiany zaczną obowiązywać w sektorze publicznym, czyli w instytucjach państwowych i samorządowych. Prywatni pracodawcy mają czas do 1 maja na dostosowanie się do nowych przepisów.