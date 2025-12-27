107 lat temu wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które miało na celu wyparcie Niemców z Wielkopolski i przyłączenie ich do odradzającej się Rzeczypospolitej.

Impulsem do wybuchu walk stał się przyjazd do Poznania Ignacego Jana Paderewskiego, którego powitanie przerodziło się w manifestację patriotyczną. Powstanie zakończyło się zwycięstwem Polaków.

Uroczystości rocznicowe z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego odbędą się dziś w Gorzowie. Zaplanowano je na cmentarzu przy ulicy Żwirowej i Warszawskiej o godzinie 10.00 i 10.40.

Pamięć powstańców uczci także Zielona Góra. 13.00 uroczystości patriotyczne zaplanowano dziś o godzinie 13.00 przy Obelisku Powstańczym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej.