Zryw Rzeczyca zaskoczył w rundzie jesiennej
Piłkarze Zrywu Reczyca są współliderem zielonogórskiej klasy A w grupie I. Zespół prowadzony przez trenera Mateusza Kozaka zgromadził w rundzie...
Siatkarze Osiński-Trans AZS UZ wygrali w 10 rundzie III ligi wyjazdowe spotkanie z Dzikami Kowalów 3:0 i zajmują drugie miejsce...
Siatkarze MLKS-u ABO Energy Gubin kończą 2025 rok na czwartym miejscu w tabeli II ligi, grupy trzeciej, mając na koncie...
W Zakładzie Karnym w Krzywańcu w ramach resocjalizacji i terapii organizowanych jest kilka projektów z udziałem osadzonych. Jednym z nich...
Waterpoliści Alfy Gorzów Wlkp. stracili miano niepokonanych w rozgrywkach ekstraklasy. W meczu na szczycie gorzowianie przegrali w Warszawie z mistrzami...
W styczniu zostanie uruchomiony pierwszy klaster chroniący Polskę przed dronami. Zapowiedział to minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Trwa...
