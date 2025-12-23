Kilka istotnych dla mieszkańców Dąbrówki Wielkopolskiej inwestycji dobiegło końca w ostatnich dniach. To działania, które dotyczą poprawy infrastruktury lokalnej.

– Właśnie poprawiliśmy usytuowanie wlotu do kanalizacji burzowej na jednej z ulic. Dzięki temu nie będzie się tam zbierać woda, a samochody nie będą ochlapywać przechodniów – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Ponadto w Dąbrówce Wielkopolskiej samorząd gminy Zbąszynek wykonał też przebudowę skrzyżowania ulic Poznańskiej i Piastowskiej. Jest tam teraz bezpieczniej.