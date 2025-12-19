Drugoligowi siatkarze BS Żagań WKS Sobieski Żagań jutro o godzinie 17 w ostatnim tegorocznym meczu podejmą lidera rozgrywek WKS Wieluń.
O mobilizacji przed spotkaniem z wymagającym rywalem mówi Hubert Mańko – kapitan Sobieskiego:
Drugoligowi siatkarze BS Żagań WKS Sobieski Żagań jutro o godzinie 17 w ostatnim tegorocznym meczu podejmą lidera rozgrywek WKS Wieluń.
O mobilizacji przed spotkaniem z wymagającym rywalem mówi Hubert Mańko – kapitan Sobieskiego:
W Filmach Wartych Zachodu nasza subiektywna opinia po obejrzeniu superprodukcji filmowej "F1: Film". Wyścigowa legenda Sonny Hayes wraca z emerytury,...
Piłkarze Zjednoczonych Brody zakończyli rundę jesienną zielonogórskiej klasy A w grupie III na drugim miejscu. Zespół trenera Tomasza Bahyrycza w...
Gościem Marcina Sasima jest Karolina Piotrowska, była burmistrz Drezdenka
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że po stronie rządu jest pozytywna intencja ws. przekazania Ukrainie MiG-ów 29. Dodał, że...
Były szef CBA Andrzej Stróżny nie stawił się w piątek na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. To jego kolejna...
Święta miały być czasem spokoju i bliskości, a często kończą się zmęczeniem, frustracją i napięciem. Skąd bierze się przedświąteczny stres...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra