Święta miały być czasem spokoju i bliskości, a często kończą się zmęczeniem, frustracją i napięciem. Skąd bierze się przedświąteczny stres i jak sobie z nim radzić, żeby nie zwariować? W naszej audycji porozmawiamy z psychologiem o emocjach, oczekiwaniach i granicach, także tych przy świątecznym stole. Ekspert: psycholog Natalia Skrzyczewska