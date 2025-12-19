Koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów czeka w sobotę mecz kończący pierwszą połowę sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi Kobiet.

Gorzowianki zmierzą się u siebie z przedostatnią w tabeli Polonią Warszawa. Choć zespół ze stolicy ma na swoim koncie tylko dwa zwycięstwa to trudnej przeprawy spodziewa się rozgrywająca KSSSE Enei AJP, Wiktoria Kuczyńska

W gorzowskim zespole zadebiutuje nowa amerykańska rozgrywająca Charisima Osborne, która zastąpiła Australijkę Stephanie Reid:

Początek meczu w Arenie Gorzów w sobotę o 18:00, transmisja u nas w programie Muzyka i Sport.