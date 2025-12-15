Już jutro głosowanie nad przyjęciem budżetu Zielonej Góry na 2026 rok. Prezydent Marcin Pabierowski może liczyć na poparcie ze strony swoich partyjnych kolegów z Koalicji Obywatelskiej.

– Najważniejszą inwestycją będzie warta prawie 300 milionów złotych budowa szpitala onkologicznego. Poprowadzi ją szpital ze wsparciem miasta i województwa – mówi Robert Kornalewicz, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w zielonogórskiej radzie miasta:

Władze Zielonej Góry przebudują też amfiteatr za około 60 milionów złotych. Radna Joanna Malon podkreśla jednak duże wydatki na rozwój młodzieży, w tym program tanich mieszkań na wynajem dla studentów:

Projekt budżetu na przyszły rok zabezpiecza ponad 30 milionów złotych na przebudowy lokalnych dróg i ponad 9,5 miliona złotych na budżet obywatelski.