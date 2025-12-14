Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów urwali punkt aktualnym mistrzom Polski, Bogdance LUK Lublin. Gorzowianie co prawda przegrali u siebie 2:3, ale pozostawili bardzo dobre wrażenie.

W pierwszym secie Cuprum Stilon prowadził od początku do końca, grał na bardzo wysokim poziomie w przyjęciu i ataku i wygrał 25:23. Drugi set także bardzo zacięty padł łupem drużyny lubelskiej, która zwyciężyła 27:25. Trzecia partia to znów koncert gorzowian: rozkręcił się w ataku Chizoba, utrzymali swój poziom Mathis Henno i Kamil Kwasowski, świetnie na rozegraniu uzupełniali się Mateusz Maciejewicz i wchodzący na podwójną zmianę z przesunięciem Thiago Veloso i gorzowianie wygrali 25:20.

Lubelskiej ekipie sporo dały głownie dwie zmiany: wejście na atak Mateusza Malinowskiego za słabo grającego Kewina Sasaka i Jacksona Younga za Hilira Henno. Bogdanka LUK kontrolowała przebieg czwartego seta i wygrała go 25:20. W tie-breaku było 12:12, ale potem na zagrywkę poszedł Wilfredo Leon i podobnie jak przed rokiem zakończył mecz w Arenie Gorzów.