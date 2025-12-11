Już jutro (12.12.2025r) o 17 w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie odbędzie się wydarzenie upamiętniające 20 rocznicę śmierci Eberharda Hilschera, pisarza, publicysty i honorowego obywatela miasta. Z tej okazji planowane jest otwarcie wystawy plenerowej poświęconej publicyście oraz wydanie pierwszego, dwujęzycznego audiobooka. Po polsku i niemiecku będzie można posłuchać twórczości pisarza: Moi świebodzińscy krewni i polska dziewczyna.

Jak mówi dyrektor placówki Magdalena Czarnota, oprócz tego w muzeum odbędą się dwa wykłady:

Wydarzenie zostało dofinansowane z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu gminy Świebodzin.

