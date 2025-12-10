Zuzanna Zych i Oskar Kopera z BKS Orkan Gorzów Wlkp. wygrali swoje ćwierćfinałowe walki w mistrzostwa Polski w boksie, które odbywają się w Gdańsku.

Startujący w wadze superciężkiej Kopera miał w pierwszej rundzie wolny los, a w ćwierćfinale zmierzył się z Joachimem Gojem (Jaworznicki Klub Bokserski „Jawor Team”). Gorzowianin pokonał rywala jednogłośną decyzją sędziów.

Jutro w półfinale gorzowianin zmierzy się z Pawłem Sajdą (Imperium Boxing Wałbrzych). Co najmniej brązowy medal w wadze 57 kg., po jednogłośnym pokonaniu Natalii Zakrzewskiej (Kujawia Boks Włocławek) zapewniła sobie także Zuzanna Zych, która w czwartek powalczy o finał z wielokrotną medalistką mistrzostw Europy i Polski Sandrą Drabik (Boxing Kielce).