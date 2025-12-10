Od piątku 12 grudnia szczypiorniści AZS-u UZ Zielona Góra będą uczestniczyć w turnieju finałowym Ligi Akademickiej, który odbędzie się w Krakowie.

Zielonogórzanie są aktualnymi mistrzami rozgrywek i już w meczu półfinałowym zmierzą się ze swoim rywalem z ubiegłorocznego finału, a zarazem gospodarzem turnieju, czyli AGH Kraków. W drugiej parze zmierzą się natomiast UMCS Lublin i UKW Bydgoszcz.

Tak o rywalach mówi trener zielonogórzan, Ireneusz Łuczak:

Półfinałowy mecz zielonogórzan z AGH zaplanowano na piątek na godzinę 18:00. Z kolei mecz o trzecie miejsce i finał rozegrane zostaną w sobotę – odpowiednio o 15:30 i 19:30.