Elżbieta Samsel-Czerniawska z Radia Zachód wśród laureatów nagrody „Salus Publica”. Przyznawana jest Państwową Inspekcję Pracy, za upowszechnianie problematyki ochrony pracy.

Nagradzane są prace popularyzujące zasady bezpieczeństwa przy pracy.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w siedzibie inspekcji w Warszawie. W trakcie spotkania Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki podkreślał pozytywną rolę mediów w budowaniu świadomości prawa pracy i bezpiecznych sposobów jej świadczenia i organizowania.

W gronie tegorocznych laureatów znalazła się też m.in. dziennikarka Radia Kielce Magdalena Sitek.