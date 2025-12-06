Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra pokonali we własnej hali UKS Trójkę Nowa Sól 32:24 w lubuskich derbach kończących I rundę w grupie B I ligi.

Początek był wyrównany, następnie przewaga akademików wynosiła bramkę lub dwie. W ostatnich dziecięciu minutach pierwszej połowy prowadzenie zielonogórzan wzrosło w pewnym momencie nawet to pięciu bramek, a oba zespoły schodziły na przerwę przy stanie 14:10. W 39 min nowosolanie doszli już na 17:19, a później przewaga AZS-u znów rosła. W 46 min było już 25:18 dla podopiecznych trenera Ireneusza Łuczaka, którzy ostatecznie zwyciężyli różnicą ośmiu trafień.

Nowosolanie mieli tego dnia problem ze sforsowaniem obrony AZS-u.

Więcej o tym meczu w poniedziałkowej Dogrywce na antenie Radia Zielona Góra (w godz. 18-20), a na rozmowy z trenerami obu drużyn, w tym podsumowanie I rundy w wykonaniu AZS-u i Trójki zapraszamy do poniedziałkowego Magazynu Sportowego Radia Zachód (21-22).