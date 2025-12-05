Piłkarze Błękitnych Ołobok zakończyli rundę jesienną w zielonogórskiej klasie okręgowej na dwunastym miejscu. Bilans jesieni to 3 wygrane 3 remisy i 9 porażek.

Celem drużyny na wiosnę jest miejsce w środku tabeli – mówi Damian Bogusz – obrońca zespołu z Ołoboku: