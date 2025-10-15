W hali Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze-Przylepie odbył się Szkolny Skills Challenge, czyli zawody ogólnorozwojowe zorganizowane przez Fundację Marcina Gortata MG13.

Uczniowie czterech zielonogórskich szkół zmierzyli się na specjalnie przygotowanym torze, mającym sprawdzić ich sprawność ruchową. Zadania obejmowały m.in. elementy koszykówki, unihokeja, piłki ręcznej czy biegu przez płotki. O szczegółach wydarzenia mówi przedstawiciel fundacji, Michał Micielski:

Sami uczestnicy byli zadowoleni z wzięcia udziału w zawodach:

Więcej o wydarzeniu powiemy w magazynie koszykarskim „Rzut za trzy” w Radiu Zielona Góra (czwartek, 12:30).