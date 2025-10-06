Piotr Świst w swoim pierwszym sezonie jako pierwszy trener Stali Gorzów utrzymał zespół w PGE Ekstralidze.
Szkoleniowiec nie ukrywa ogromnej ulgi, odnosi się też do krytyki skierowanej w jego stronę praktycznie od początku sezonu:
Stal Gorzów wygrała mecz barażowy za Polonią Bydgoszcz 53- 37, w dwumeczu 96-84. Liga została uratowana, a bohaterem spotkania był...
Piłkarki MUKS-u Kostrzyn wygrywają w 6 kolejce III ligi piłkarskiej. Pokonują u siebie sąsiada z tabeli - GKS Tychy 5-2. ...
TS Masterchem Przylep wygrywa z Rolnikiem Głogówek w kolejnym meczu 3 ligi pań. Do prerwy był remis, ale w II...
Piłkarze Stali Felgenhauer Jasień przegrali na własnym boisku z rezerwami Górnika Zabrze 0:3 w meczu 11. kolejki III ligi. Goście...
Przykrą niespodziankę sprawiły swoim kibicom koszykarki KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. W pierwszym meczu Orlen Basket Ligi Kobiet gorzowska drużyna...
