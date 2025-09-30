Lubuski Zespół Pieśni i Tańca zaprasza na Dni Otwarte w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Co czeka na uczestników?

Jakie kryteria trzeba spełniać, by dołączyć do zespołu i jak wyglądają takie zajęcia? Jakie są najbliższe plany LZPiT?

Na pytania odpowie Anna Komar pełniąca obowiązku dyrektora RCAK oraz Anna Obara-Uberna choreograf, instruktor tańca ludowego Lubuskiego Zespołu Pieśni I Tańca.