Lubuski Zespół Pieśni i Tańca zaprasza na Dni Otwarte w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Co czeka na uczestników?
Jakie kryteria trzeba spełniać, by dołączyć do zespołu i jak wyglądają takie zajęcia? Jakie są najbliższe plany LZPiT?
Na pytania odpowie Anna Komar pełniąca obowiązku dyrektora RCAK oraz Anna Obara-Uberna choreograf, instruktor tańca ludowego Lubuskiego Zespołu Pieśni I Tańca.
Wskrzeszają historię pałacu w Lipnej cegła po cegle
Przyjechali do Lipnej w gminie Przewóz 6 lat temu z Warszawy. Po poznaniu historii pałacu małżeństwo postanowiło kupić będący w...