Zaczęło się znakomicie dla gorzowian – od 5:1 po wygranej Lebiediewa i Vaculika, który na ostatniej prostej wyprzedził Huckenbecka.

Po dwóch kolejnych biegach był już remis, bo oba wygrali gospodarze po 4-2.

Wyścig nr 3 wygrał 16-letni debiutujący ogromny talent – Maksymilian Pawełczak, a za chwilę najlepszy był Tom Brennan.

Czwarty wyścig to znów szalejący Pawełczak – jest drugi za Buczkowskim, który źle zaczął, ale na przeciwległej prostej wyprzedził obu jeźdźców Stali – Palucha i Vaculika, a potem i kolegę z drużyny. 5-1 dla Polonii i po I serii startów 14-10 dla niej.

Po 6 wyścigu Polonia miała już 6 punktów przewagi – najpierw wprawdzie po pełnym walki wyścigu Stal wygrała 4-2, ale za chwilę słabi Bednar i Paluch przegrali 1-5 z Łoktajewem i Andrzejewskim i było 21-15 dla miejscowych.

Siódmy bieg zakończył się upadkiem Thomsena ze Stali po ataku Huckenbecka na ostatnim okrążeniu. Sędzia wykluczył Huckenbecka, a zaliczył kolejność bez powtarzania wyścigu. Stal wygrała 4-2 i po 2 seriach było 23-19 dla bydgoszczan.

Ósmy bieg i znów Pawełczak! Wyjechał ze startu źle, ale na dystansie wyprzedził Lebiediewa i Vaculika i bieg skończył się remisem. 26-22.

Końcówka tej serii to 4-2 dla Polonii oraz remis po tym, jak Thomsen w końcu pokonał Pawełczaka. Po 10 biegach 33-27 prowadzi pierwszoligowiec.

Trzy kolejne wyścigi to trzy remisy i przed nominowanymi Polonia niezmiennie prowadziła 6 punktami – było 39-33.

Pierwszy bieg nominowany kończy się kolejnym remisem – Huckenbeck objeżdża Vaculika i Lebiediewa, a Woźniak jest ostatni.

15 bieg to wygrana Stali 4-2 i mecz kończy się niewysoką wygraną bydgoszczan 47-43.

Rewanż za tydzień w Gorzowie.

POLONIA: Kai Huckenbeck 8; Krzysztof Buczkowski 9; Szymon Woźniak 5; Tom Brennan 3; Aleksandr Łoktajew 8; Maksymilian Pawełczak 10; Kacper Andrzejewski 4

STAL: Mikołaj Krok 0; Andrzej Lebiediew 11; Martin Vaculik 8; Anders Thomsen 19; Oskar Paluch 1; Hubert Jabłoński 3, Bednar 1 ;