Siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól odnieśli drugie zwycięstwo w nowym I-ligowym sezonie. Zespół trenera Konrada Copa pokonał na wyjeździe wyżej notowaną Lechię Tomaszów Mazowiecki 3:1.

Nowosolanie przegrali pierwszego seta 15:25. W kolejnych partiach zwyciężali natomiast do 23, 17 oraz 26:24.

Na inaugurację II ligi siatkarzy ABO Energy Gubin przegrał na wyjeździe z WKS-em Wieluń 0:3 w setach do 17, 19 i 21.

W I lidze szczypiornistów porażkę zanotowała UKS Trójka Nowa Sól. Ekipa trenera Alana Raczkowiaka przegrała w Grodkowie z Olimpem 20:28.