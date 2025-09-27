Jutrzejszym meczem o Bank Pekao Super Puchar Polski kobiet rozpocznie się w naszym kraju oficjalnie sezon 2025/2026.

Drużyna gorzowskiego AZS AJP od 22 lat nieprzerwanie uczestniczy w rozgrywkach ekstraklasy, w której zdobyła 10 medali: po 5 srebrnych i brązowych. Brakuje więc tylko tego z najcenniejszego kruszcu i działacze, trenerzy, zawodniczki a przede wszystkim kibice mają nadzieję, że ten cel zostanie osiągnięty w tym sezonie.

Póki co wydaje się, że klubowi udało się skompletować mocną drużynę, której siła nie będzie się opierała wyłącznie na zawodniczkach zza granicy, ale także na silnych Polkach. Jak mówi trener Dariusz Maciejewski, kluczem było zatrzymanie w Gorzowie Klaudii Gertchen oraz powrót po rocznym pobycie na Węgrzech Weroniki Telengi.

Wspomniana Klaudia Gertchen nie ukrywa, że wraz z koleżankami z zespołu bardzo chcą wygrać jutrzejszy pojedynek z VBW Gdynią i zdobyć Super Puchar Polski.

Trener Maciejewski, choć docenia klasę gdyńskiej drużynie, jest przekonany, że jego zespół jest dobrze przygotowany do niedzielnej walki o Super Puchar

Mecz o Super Puchar rozegrany zostanie jutro o 16.00 w Arenie Gorzów.