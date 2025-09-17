Debiutujące w I lidze piłkarki ręczne Osiński Trans AZS-u UZ Zielona Góra pokonały przed własną publicznością MKS MOS Śląsk Wrocław 30:24 na inaugurację nowego sezonu.

Po kwadransie gry zielonogórzanki prowadziły 8:4, natomiast na przerwę schodziły przy remisie 12:12. W drugiej połowie bardziej doświadczone akademiczki stopniowo przejmowały inicjatywę nie dając szans młodym wrocławianom, które przyjechały do Zielonej Góry z bardzo skromną ławką. Ponadto w 39 min czerwoną, a następnie niebieską kartkę ujrzała Yelyzaveta Prokopieva za ostry faul na zielonogórzance Jagodzie Berenc.

Trener zielonogórzanek dostrzegł pewne mankamenty w grze swojej drużyny:

Z kolei szkoleniowiec wrocławianek był zadowolony z poziomu meczu: