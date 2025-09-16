Z sukcesami wrócili z finałowych zawodów szosowego Pucharu Polski kolarze LKS POM Strzelce Krajeńskie. W Dobromierzu, gdzie rozegrano wyścigi, strzelczanie 3 razy stawali na podium, w tym dwa razy na jego najwyższym stopniu.

Jako pierwsi z podopiecznych trenera Piotra Ignaczaka dokonali tego młodzicy Norbert Czekay i Jakub Jagiełka, którzy pierwszego dnia zdobyli mistrzostwo makroregionu w jeździe dwójkami na czas.

Wyniki lubuszan (miejsca w pierwszej „10”):

wyścig ze startu wspólnego:

juniorzy:

5. Marcel Stanik (POM Strzelce Krajeńskie)

juniorki:

4. Antonina Kawalec (POM)

juniorzy młodsi:

8. Maciej Kokociński (Trasa Zielona Góra)

juniorki młodsze:

2. Natalia Jaros (POM)

8. Kornelia Szylko (POM)

młodzicy:

1. Norbert Czekay (POM)

5. Filip Olejniczak (Trasa)

7. Aleksander Józwa (Trasa)

Jazda indywidualna na czas:

juniorzy:

7. Wiktor Lutowski (Trasa)

juniorki:

7. Antonina Kawalec (POM)

juniorzy młodsi:

6. Maciej Kokociński (Trasa)

Jazda dwójkami na czas mistrzostwa makroregionu młodzików:

1. Norbert Czekay/Jakub Jagiełka (POM)

5. Patryk Karaś/Aleksander Józwa (Trasa)

7. Filip Olejniczak/Tymon Rzymski (Trasa)