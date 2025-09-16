Z sukcesami wrócili z finałowych zawodów szosowego Pucharu Polski kolarze LKS POM Strzelce Krajeńskie. W Dobromierzu, gdzie rozegrano wyścigi, strzelczanie 3 razy stawali na podium, w tym dwa razy na jego najwyższym stopniu.
Jako pierwsi z podopiecznych trenera Piotra Ignaczaka dokonali tego młodzicy Norbert Czekay i Jakub Jagiełka, którzy pierwszego dnia zdobyli mistrzostwo makroregionu w jeździe dwójkami na czas.
Wyniki lubuszan (miejsca w pierwszej „10”):
wyścig ze startu wspólnego:
juniorzy:
5. Marcel Stanik (POM Strzelce Krajeńskie)
juniorki:
4. Antonina Kawalec (POM)
juniorzy młodsi:
8. Maciej Kokociński (Trasa Zielona Góra)
juniorki młodsze:
2. Natalia Jaros (POM)
8. Kornelia Szylko (POM)
młodzicy:
1. Norbert Czekay (POM)
5. Filip Olejniczak (Trasa)
7. Aleksander Józwa (Trasa)
Jazda indywidualna na czas:
juniorzy:
7. Wiktor Lutowski (Trasa)
juniorki:
7. Antonina Kawalec (POM)
juniorzy młodsi:
6. Maciej Kokociński (Trasa)
Jazda dwójkami na czas mistrzostwa makroregionu młodzików:
1. Norbert Czekay/Jakub Jagiełka (POM)
5. Patryk Karaś/Aleksander Józwa (Trasa)
7. Filip Olejniczak/Tymon Rzymski (Trasa)