Narodowy Fundusz Zdrowia nadal będzie finansował działalność koordynatora w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zadania te są opłacane przez NFZ od 2021 roku i nie ulegnie to żadnej zmianie.

Placówki, które zdecydują się na wejście do opieki koordynowanej, otrzymają dodatkowy, miesięczny ryczałt na koordynatora.

– Od teraz podstawowe wynagrodzenie koordynatora w ramach opieki koordynowanej w POZ będzie liczone od wszystkich pacjentów, a nie tylko dorosłych jak to było do tej pory – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze:

W 2024 roku w ramach budżetu dla opieki koordynowanej, NFZ wypłacił lubuskim placówkom POZ prawie 11 milionów złotych. W I kwartale 2025 roku wartość wypłaconej kwoty wyniosła prawie 3,5 miliona złotych.