Lubuskie archiwa zapraszają uczniów do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu genealogicznego pod nazwą „Bez korzeni nie zakwitniesz”.

W tym roku będzie to jubileuszowa, piąta edycja konkursu, który z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

– Chcemy zachęcić w ten sposób młodych ludzi do poznawania zarówno własnych korzeni, jak i historii Polski czy swojego regionu – mówi Paweł Kalisz z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze:

Głównym zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny i przedstawienie jej historii.

– Można to zrobić pod kierunkiem nauczyciela, który zgłosi ich do konkursu lub zachęcić też do tego członków swojej rodziny – podkreśla Paweł Kalisz:

Dodajmy, że prace konkursowe do piątej, jubileuszowej edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja mała i wielka ojczyzna” przyjmowane będą aż do połowy marca.

Czasu na zgłoszenie i wykonanie drzewa genealogicznego swojej rodziny jest więc bardzo dużo, a szczegółowe informacje na ten temat, wraz z regulaminem konkursu i kartą zgłoszeniową, można znaleźć na stronie internetowej archiwarodzinne.gov.pl oraz na Facebooku.