Koszykarze Zastalu Zielona Góra są po II przedsezonowym sparingu z zespołem z PLK – przegrali w sobotę ze Śląskiem Wrocław 79-83(25-21, 22-24, 17-16, 15-22).

Trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski podsumował nam dzisiaj to spotkanie – przyznawał, że gra jego zespołu zmartwiła go:

Miłoszewski mówił o zawodniku, który lada chwila pojawi się w Zielonej Górze – nieoficjalnie słyszymy, że zawodnikiem, z którym klub podpisał umowę jest 30-letni Serb Petar Rakićević, który w zeszłym sezonie grał w lidze węgierskiej w zespole KTEDuna Aszfalt. To gracz, który może grać na pozycji niskiego skrzydłowego lub rzucającego obrońcy choć grywał też jako rozgrywający.

Z kolei Amerykanin Maughmer ma dość słabe notowania i będzie się musiał mocno postarać, żeby zostać w Zastalu.

Miłoszewskiemu tymczasem nadal brakuje dwójki – najprawdopodobniej poczekamy na nią do przełomu września i października; zawodnik, z którym już wcześniej rozmawiano gra w tej chwili bowiem w lidze meksykańskiej, a ta zakończy grę w ostatnim tygodniu września.

Wracając do sparingu ze Śląskiem to najwięcej punktów zdobył dla Zastalu dzisiejszy jubilat – Michał Sitnik, który skończył dziś 25 lat. I poopowiadał RZG o swym święcie i o meczu z zespołem z Wrocławia:

Mamy jeszcze rozmowę z jednym z obcokrajowców Zastalu, który od przyjazdu robi bardzo dobre wrażenie – koledzy i trener chwalą go za pracowitość, a w meczach kontrolnych z Górnikiem Wałbrzych był wyróżniającym się zawodnikiem naszego zespołu: