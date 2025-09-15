Siatkarki SPS Strefa Piłki Siatkowek Zbąszynek wygrały turniej w Nowej Soli. To jeden z ostatnich sprawdzianów formy przed inauguracją rozgrywek lubuskiej III ligi.

O występie siatkarek ze Zbąszynka mówi Aleksander Bocianowski – trener SPS:

Drugie miejsce w turnieju w Nowej Soli zajął UKS Ares Nowa Sól, a trzecie Topmed Empiria Orion Sulechów.

Wyniki meczów: Zbąszynek – Nowa Sól 2:2, Nowa Sól – Sulechów 2:2, Zbąszynek – Sulechów 2:1.

MVP Zbąszynka: Zofia Kowalska i Natalia Grelak, MVP Ares Nowa Sól: Sandra Karwalajtys, MVP Sulechowa: Maria Femlak.