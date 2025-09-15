Piłkarze Lechii Zielona Góra wciąż bez zwycięstwa w Centralnej Lidze Juniorów U-17. W meczu szóstej kolejki przegrali na własnym terenie z Lechią Gdańsk 2:4.

Spotkanie świetnie zaczęło się dla zielonogórzan, którzy po nieco ponad pół godzinie gry prowadzili 2:0 dzięki golom Oskara Masiarza i Gabriela Sandrzyka. Jeszcze przed przerwą gdańszczanie zdobyli jednak bramkę kontaktową, a w drugiej połowie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

O przyczynach takiego wyniku mówi jeden z trenerów Lechii U-17, Maciej Górecki:

W tabeli CLJ U-17 zielonogórzanie plasują się na przedostatnim, 15. miejscu z jednym punktem w dorobku.