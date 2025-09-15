Oliwia Mikulska, tegoroczna Miss Polski, nową ambasadorką województwa lubuskiego. Pochodząca z Żar 20-latka honorowy tytuł odebrała na dzisiejszej sesji sejmiku województwa z rąk marszałka Sebastiana Ciemnoczołowskiego.

Mikulska obecnie związana jest z Warszawą. – Nigdy jednak nie zapominam, skąd jestem – mówiła w urzędzie marszałkowskim aktualna Miss Polski.

Mikulska po koronę Miss Polski sięgnęła w czerwcu bieżącego roku. Studiuje finanse i rachunkowość. W 2022 r. wygrała konkurs otwierający pierwszą w Polsce aplikację do dzielenia się materiałami do nauki „Knowunity”. W 2023 r. otrzymała tytuł Osobowości Roku w powiecie żarskim za zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną.