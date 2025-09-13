Siatkarze UKS SMS Jokera Piła zwyciężyli w turnieju o Puchar Burmistrza Sulęcina.

W finale pilanie, prowadzeni przez trenera Tomasza Aszemberga pokonali miejscową Olimpię 3:2

Zrewanżujemy się pilskiej drużynie w walce o ligowe punkty, mówili gospodarze.

Trzecie miejsce dla MLKS Gubin, który zagrał w Sulęcinie bez kilku podstawowych zawodników.

Dla gorzowskiej drużyny był to pierwszy poważny sprawdzian przed rozgrywkami II ligi.

Wyniki:

mecze półfinałowe:

Olimpia Sulęcin – PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów Wlkp. 3:0

SMS Joker Piła – MLKS ABO ENERGY Gubin 3:2

mecz o III miejsce: MLKS ABO ENERGY Gubin – PGE Akademia Siatkówki Stilon Gorzów Wlkp. 3:1

mecz o I miejsce: Olimpia Sulęcin – SMS Joker Piła 2:3