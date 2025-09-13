Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do wrześniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Ostatnia eliminacja odbędzie się 20 września, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (13.09):

1. Ile bramek dla piłkarskiej reprezentacji Polski zdobyli w sumie Włodzimierz i Euzebiusz Smolarek?

A. 33, B. 34, C. 35

Odp. A – 33. Euzebiusz 20 bramek w 47 meczach, a Włodzimierz 13 w 60 spotkaniach.

2. Justyna Sączawa z Uczniaka Szprotawa zdobyła złoty medal podczas XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które odbyły się we Włocławku. W jakiej lekkoatletycznej konkurencji?

A. pchnięcie kulą, B. rzut dyskiem, C. rzut oszczepem

Odp. B – w rzucie dyskiem U-16. Podopieczna trenera Zygmunta Szwarca uzyskała rezultat 37,44 m.

3. Patryk Dudek zdobył w 2009 roku tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. Gdzie odbyły się zawody?

A. Gorzów, B. Leszno, C. Tarnów

Odp. B – Leszno. Wygrał także w 2013 roku na torze w Tarnowie.

4. Kto wygrał Rajd Paragwaju, 10. rundę tegorocznych rajdowych mistrzostw świata WRC?

A. Elfyn Evans, B. Sebastien Ogier, C. Thierry Neuville

Odp. B – Francuz Sebastien Ogier

5. Kto jest prezesem Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego?

A. Sebastian Jagiełowicz, B. Ryszard Kulczycki, C. Krzysztof Stamirowski

Odp. C – Krzysztof Stamirowski

6. Czterech siatkarzy z Wałcza: Maksym Shumylo, Artur Białkowski, Maciej Garsztka, Oliwier Otto -pobiło rekord Polski w kategorii „Najdłuższy mecz siatkówki plażowej”. Ile trwał mecz?

A. Ponad 24 godziny, B. ponad 25 godzin, C. ponad 26 godzin

Odp. C – 26 godzin i 6 minut.

7. W którym z sezonów Bartosz Zmarzlik zdobył swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów na żużlu?

A. 2014, B. 2015, C. 2016

Odp. B – w sezonie 2015