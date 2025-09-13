Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i awansował do wrześniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Ostatnia eliminacja odbędzie się 20 września, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest prezes Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego.
A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (13.09):
1. Ile bramek dla piłkarskiej reprezentacji Polski zdobyli w sumie Włodzimierz i Euzebiusz Smolarek?
A. 33, B. 34, C. 35
Odp. A – 33. Euzebiusz 20 bramek w 47 meczach, a Włodzimierz 13 w 60 spotkaniach.
2. Justyna Sączawa z Uczniaka Szprotawa zdobyła złoty medal podczas XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS, które odbyły się we Włocławku. W jakiej lekkoatletycznej konkurencji?
A. pchnięcie kulą, B. rzut dyskiem, C. rzut oszczepem
Odp. B – w rzucie dyskiem U-16. Podopieczna trenera Zygmunta Szwarca uzyskała rezultat 37,44 m.
3. Patryk Dudek zdobył w 2009 roku tytuł młodzieżowego indywidualnego mistrza Polski. Gdzie odbyły się zawody?
A. Gorzów, B. Leszno, C. Tarnów
Odp. B – Leszno. Wygrał także w 2013 roku na torze w Tarnowie.
4. Kto wygrał Rajd Paragwaju, 10. rundę tegorocznych rajdowych mistrzostw świata WRC?
A. Elfyn Evans, B. Sebastien Ogier, C. Thierry Neuville
Odp. B – Francuz Sebastien Ogier
5. Kto jest prezesem Lubuskiego Związku Tenisa Stołowego?
A. Sebastian Jagiełowicz, B. Ryszard Kulczycki, C. Krzysztof Stamirowski
Odp. C – Krzysztof Stamirowski
6. Czterech siatkarzy z Wałcza: Maksym Shumylo, Artur Białkowski, Maciej Garsztka, Oliwier Otto -pobiło rekord Polski w kategorii „Najdłuższy mecz siatkówki plażowej”. Ile trwał mecz?
A. Ponad 24 godziny, B. ponad 25 godzin, C. ponad 26 godzin
Odp. C – 26 godzin i 6 minut.
7. W którym z sezonów Bartosz Zmarzlik zdobył swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów na żużlu?
A. 2014, B. 2015, C. 2016
Odp. B – w sezonie 2015