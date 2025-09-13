Burmistrz Lubska oraz Biblioteka-Centrum Kultury zapraszają na niedzielny koncert do partnerskiego Forstu. To trzecie z serii muzycznych wydarzeń odbywających się w ramach 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Projekt dofinansowany jest przez miejski włodarzy Lubska i niemieckiego Forst. – Pierwsze dwa koncerty odbyły się w naszym mieście. Były to naprawdę wyjątkowe spotkania z muzyką. Tym razem dźwięki organów zabrzmią po drugiej stronie Łużyc, w ewangelickim kościele świętego Mikołaja – mówi dyrektor ośrodka kultury Paweł Skrzypczyński:

Początek niedzielnego koncertu godzina 16.00.