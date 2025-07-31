Przed nowym sezonem piłkarskiej IV ligi Dozamet Connector Nowa Sól pozyskał aż 12 nowych zawodników.

Do drużyny dołączyli m.in. obcokrajowcy jak kolumbijski bramkarz Yerson Mosquera ze Stali Jasień, Jordańczyk Yaseen Alkakouri czy posiadający amerykańskie obywatelstwo Somalijczyk Hassan Gabo, który ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach swojej ojczyzny i niedawne powołanie do seniorskiej kadry.

Z polskich graczy barwy Dozametu przywdzieją m.in. Dawid Sowiński i Franciszek Papież z Lechii II Zielona Góra, Jakub Łoziński z Chrobrego Głogów czy Marek Szymczak z Czarnych Drągowina, a także doświadczony Piotr Azikiewicz, o którego transferze informowaliśmy już kilka tygodni temu.

O ruchach kadrowych oraz celu drużyny na nadchodzący sezon mówi prezes nowosolskiego klubu, Damian Stopa:

Na inaugurację IV ligi Dozamet zmierzy się w sobotę z Pogonią Skwierzyna. Mecz ten o 14:00 w Nowej Soli.