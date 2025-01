Gotowi na nowości?! Przed nami nowe hity, które zaprezentują: Dawid Kwiatkowski z Kayah, Sanah i Krzysztof Zalewski. Roxie Więgiel, Felix Jaehn i Shouse i Mosimann z Joe Cleerem.

DAWID KWIATKOWSKI; KAYAH Proszę Tańcz

Singiel opowiada o tym, że nasze życie tu na ziemi to tylko przystanek w drodze, dlatego trzeba z niego korzystać najbardziej jak się da. Tematem przewodnim jest także miłość. Wokalista podzielił się genezą zaproszenia Kayah do współpracy:

– Gdy skomponowałem ten utwór, wiedziałem od razu, że nie ma innej osoby na świecie, która może go zaśpiewać. Albo ONA, albo ten numer nie wychodzi. . Panie i Panowie, Kaaaaayah!

SANAH; KRZYSZTOF ZALEWSKI Eviva l’arte!

W Nowym Roku sanah postanowiła nie wystawiać cierpliwości fanów na próbę i już teraz dzieli się swoim nowym utworem… w duecie z Krzysztofem Zalewskim!

’Eviva l’arte!’ to muzyczna interpretacja wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera o tym samym tytule. sanah, nie po raz pierwszy, sięga po polską poezję, nadając jej świeże, współczesne brzmienie; łącząc tradycję z nowoczesnością. Artystka już wcześniej zachwyciła słuchaczy diamentowym albumem 'sanah śpiewa Poezyje’, który zdobył serca zarówno fanów, jak i muzycznych krytyków.

Sam klip do utworu to hołd dla prawdziwej sztuki, a przede wszystkim tworzących ją artystów, którzy często pozostają w cieniu swojej twórczości.

To dopiero początek niespodzianek, które przygotowała dla nas artystka. W najbliższych tygodniach spodziewajcie się prawdziwego muzycznego zatrzęsienia!

ROXIE WĘGIEL Ah Ah Ah

Roxie Węgiel, jedna z najbardziej utalentowanych artystek młodego pokolenia, wkracza na międzynarodową scenę muzyczną. Jej najnowszy singiel 'AH AH AH’ zadebiutował w serwisach streamingowych 1 stycznia 2025 roku. Premierowe wykonanie na żywo można było usłyszeć już kilka minut po północy, podczas Sylwestra z Telewizją Polsat.

’AH AH AH’ to pierwszy utwór Roxie wyprodukowany we współpracy ze szwedzkimi producentami, co stanowi początek jej nowego etapu artystycznego. Singiel zapowiada serię anglojęzycznych utworów, które będą sukcesywnie wydawane przez cały 2025 rok. Roxie tym samym celuje w ekspansję na rynek międzynarodowy, korzystając ze swojej rozpoznawalności za granicą, którą zdobyła m.in. dzięki zwycięstwu na Eurowizji Junior, gdzie była pierwszą polską laureatką konkursu.

Nad singlem pracował zespół światowej klasy twórców, a wśród nich między innymi Sibel Redzep, która współtworzyła hity dla takich artystów jak Major Lazer, Tove Lo czy Ariana Grande, a także stoi za sukcesem jednej z piosenek do serialu Euforia.

Szwedzka produkcja, uznawana za światową stolicę popu, nadaje utworowi nowoczesne i międzynarodowe brzmienie. Roxie ma już grono fanów za granicą, którzy z niecierpliwością czekają na jej nowe utwory. Możemy być pewni, że to dopiero początek nowej drogi Roxie, a w 2025 roku usłyszymy wiele nowości od młodej i ambitnej wokalistki. Z pewnością nowe utwory będziemy mogli usłyszeć również podczas BREAK TOUR, klubowych koncertach młodej gwiazdy w największych polskich miastach.

FELIX JAEHN; SHOUSE Walk With Me

Doceniony na całym świecie DJ i producent Felix Jaehn wraca do czołówki muzyki elektronicznej nowym singlem. 'Walk with Me’ to owoc współpracy artysty z pochodzącym z Melbourne duetem DJ-skim Shouse znanym z hitu 'Love Tonight’.

Wydany nakładem Virgin Records utwór jest płynny połączeniem technik produkcyjnych Jaehna z charakterystycznym, inkluzywnym, brzmieniem Shouse. Rezultatem jest podnoszący na duchu, podkreślający trwałą siłę przyjaźni parkietowy hit.

’Walk with Me’ zachwyca energetycznym brzmieniem, łącząc charakterystyczne dla Jaehna syntezatorowe melodie i wciągające linie basu z euforycznym klimatem twórczości Shouse i ich euforycznym stylem.

MOSIMANN; JOE CLEERE Underneath The Blue

Prawie siedem lat po wydaniu 'Never Let You Go’ Mosimann ponownie łączy siły z Joe Cleere’em – Artystą znanym ze współpracy z Samem Feldtem i Gabry Ponte – w swoim nowym singlu 'Underneath The Blue’. Utwór łączy ekspresyjny wokal Cleere’a, kultowy sampel 'Kids’ MGMT oraz charakterystyczne, house’owe brzmienie Mosimanna inspirowane dance-popem. Dzięki innowacyjnej serii 'Dream Track’ Mosimann podwoił liczbę obserwujących w mediach społecznościowych w mniej niż pół roku – dziś ma już ponad 1,2 miliona obserwujących!

Jak głosować? Jeżeli podobają Ci się utwory prezentowane na naszej antenie, przez 24 godziny na dobę możesz na nie głosować, wysyłając SMS w trakcie ich trwania. W treści wiadomości wpisujesz RZ i wysyłasz swój głos pod nr 7148. Koszt to tylko 1,23 zł z VAT.

Jeśli głosujesz na inną piosenkę od prezentowanej, wysyłasz w dowolnym, wygodnym dla siebie momencie SMS, wpisujesz w treści prefiks RZ, a następnie tytuł nagrania i jego wykonawcę. Nowe propozycje możesz nam przesłać tą samą drogą, rozpoczynając wiadomość prefiksem RZ, bądź zgłaszać mailowo: lista@zachod.pl oraz drogą tradycyjną, wysyłając kartkę pocztową: RADIO ZACHÓD, ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra z dopiskiem Mniej Więcej Lista.

Mniej Więcej Lista to lista Twoich ulubionych piosenek emitowanych na antenie Radia Zachód. Możesz jej słuchać w sobotę między godz. 15.00 a 17.00.