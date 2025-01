W najbliższą niedzielę, 26 stycznia, miłośnicy zimnych kąpieli będą mogli wziąć udział w „Orkiestrowym morsowaniu z radnymi gminy Zabór”. Podczas imprezy, która odbędzie się na terenie łowiska nr 4 w Zaborze, będzie prowadzona zbiórka do puszek na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak informuje Piotr Sienkiewicz, radny gminy Zabór, niedzielne morsowanie to idealna okazja nie tylko do integracji mieszkańców, ale także do wsparcia szczytnego celu:

Morsowanie rozpocznie się o godz. 12:30.