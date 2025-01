W niedzielę rozpocznie się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lubuska policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa w tym czasie. Na ulicach wielu miast pojawi się kilka tysięcy funkcjonariuszy. Mundurowi zadbają o zachowanie porządku publicznego.

Służby zwrócą także uwagę na to czy zbiórki prowadzone są przez uprawnione do tego osoby. – Każdy z wolontariuszy wyposażony będzie w wyróżniki, aby był on dla wszystkich rozpoznawalny jako osoba legalnie kwestująca. Pamiętajmy, aby pieniądze przekazywać tylko takim, posiadającym identyfikatory ludziom – mówi nadkomisarz Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach:

– Przypominamy, aby wolontariusze nie poruszali się w pojedynkę. Nieletni powinni kwestować w obecności osoby dorosłej – zaznacza oficer:

Policja przypomina także, aby zgłaszać każdą próbę zakłócania porządku czy podszywania się pod wolontariuszy.